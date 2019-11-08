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بهاء أبو شقة: الاستقرار الذي تعيشه مصر لا ينكره إلا جاحد

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:24 م
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المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة
هدى عبدالرازق
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قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مصر تؤسس لاستقرار أمني، وسياسي، واقتصادي، مضيفا أن ما حققته مصر من استقرار اقتصادي وسياسي لا ينكره إلا جاحد.

وأشار "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حجم المشروعات القومية في مصر في تزايد، والأجيال القادمة هى من ستجني ثمارها، ولكن لا يسلط عليها الضوء إعلاميا بشكل كافي.

وأضاف أن الرئيس السيسي يتبنى مشروع بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، معتبرا أن الاستقرار الأمني في مصر تحقق بنسبة 95%، متوقعا أن مصر ستكون من النمور الاقتصادية خلال من 3 إلى 5 سنوات.
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الكلمات المفتاحية

مصر بهاء أبو شقة المشروعات القومية السيسي الاستقرار

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