أحمد جمال ينعي والد الفنان أكرم حسني

نشر الفنان أحمد جمال "تغريدة" معزيا الفنان أكرم حسني في وفاة والده، وذلك عبر حسابه الشخصي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وغرد أحمد بـ"تويتة" قائلا خلالها: "‏خالص عزائي للنجم أكرم حسني، في وفاة والده ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: ‏‎‎"ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب".



وعلى صعيد أخر قدم أحمد جمال العديد من الأغاني التي لاقت قبولا كبيرا لدى جمهوره، عبر موقع التواصل الاجتماعي، منها "اتخنقت، الباشا، البنت دي، أمانة عليك، يفتح الله، نور العين، موعود، قد اللي قولناه، علي المزيكا، اتخنقت، قسمة ونصيب، توكلنا على الله، النسيان".



وكان أخر أغاني أحمد كمال أغنية "النسيان" من كلمات نور الدين محمد، ألحان احمد جمال، توزيع احمد ابراهيم.





كلمات أغنية "النسيان"



هنخسر بعض إيه يعني ما نخسر بعض هعيش وتعيش ونتعود كمان على البعد

ولا حياتي هتتأثر ولا هخسر، ومين قال حياة أصلاً تقف على حد

مفيش في الدنيا دي حاجة ما تتعوضش، حاجات رايحة وحاجات جاية فمش ندمان

وبردو مفيش كمان حاجة اسمها ما نقدرش، ونعمة ربنا لينا اسمها النسيان.