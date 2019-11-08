أبوشقة: "لو جبنا دجالين مش هيقدروا يعدلوا قانون سن الحدث" (فيديو)



وأشار "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البرلمان تصدى لقوانين كثيرة منها قوانين الاستثمار، والهيئة الوطنية للانتخابات والذي يشكل ضمانة حقيقية للانتخابات، وهو ما كان مفقودا في مصر.



وعن قضية محمود البنا، أوضح أن البرلمان لا يمكنه طرح قانون يعدل من سن الطفل أكثر من 15 سنة لأننا محكومين مواثيق دولية، ونصوص دستورية، معتبرا أن اعتبار من يبلغ 18 سنة طفلا، يعد استفزاز، معقبا: "لو جبنا دجالين عشان يعدلوا سن الحدث مش هيقدروا".



قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن البرلمان الحالي حقق كما وكيفا عددا من التشريعات غير مسبوق، خاصة وأن قبل ثورة 25 يناير كان هناك ركودا تشريعيا، وعدد من القوانين البالية، عفا عليها الزمن.