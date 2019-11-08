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عاجل.. هالة صدقي تُعلن تعرض والدتها للسرقة وهذه التفاصيل (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:12 م
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هالة صدقي
هالة صدقي
صلاح حسن
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أعلنت الفنانة هالة صدقي عن تعرض والدتها للسرقة موضحًة أن هذه هي المرة الثامنة التي يحدث فيها ذلك.


ونشرت هالة صدقي، عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، أظهرت محتويات الفيلا المبعثرة، موضحًة في إحدى المقاطع أن السارق استطاع أن يسرق كل "الكريستالات"، وكل متعلقات الفيلا فقالت: "خد كل الكريستالات كل حاجة خد كل حاجة".


وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الفيديوهات "تكملة للناس اللي حاطه عينها علينا، سرقة فيلا أمي الاتنين للمرة التامنة ووجود سكينة بالمكان، كل يوم في يوم أسعد من اللي قبله، برضه بحمد الله".




وتفاعل العديد من المتابعين مع منشور هالة صدقي، فيما علقت الفنانة نشوى مصطفى قائلًة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ايه الابتلاءات دي بس يارب، ليه كده بس، الله يعينك ويقويكي ويعوضك، فدا ضفر ولادك معلش يا هالة العوض على الله وهو الحافظ".



وكانت هالة صدقي، قد نشرت مقطع فيديو آخر قالت فيه إنها تعرضت لحادث سير برفقة ابنها وابنتها خلال ذهابهم لبطولة السباحة وعلقّت قائلًة: "ولادي عندهم بطولة سباحة مهمة، وتقريبا العربية كانت هتتقلب بينا وراحت البطولة كده، الحمد لله".







يُذكر أن هالة صدقي، شاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "بركة " الذي قام ببطولته عمرو سعد وجسدت فيه دور والدته كما شارك في المسلسل محمد لطفي وكمال أبو رية وهنادي مهنى وآخرون، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم.
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