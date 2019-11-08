عاجل.. هالة صدقي تُعلن تعرض والدتها للسرقة وهذه التفاصيل (فيديو)

أعلنت الفنانة هالة صدقي عن تعرض والدتها للسرقة موضحًة أن هذه هي المرة الثامنة التي يحدث فيها ذلك.

ونشرت هالة صدقي، عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك"، أظهرت محتويات الفيلا المبعثرة، موضحًة في إحدى المقاطع أن السارق استطاع أن يسرق كل "الكريستالات"، وكل متعلقات الفيلا فقالت: "خد كل الكريستالات كل حاجة خد كل حاجة".

وكتبت هالة صدقي في تعليقها على الفيديوهات "تكملة للناس اللي حاطه عينها علينا، سرقة فيلا أمي الاتنين للمرة التامنة ووجود سكينة بالمكان، كل يوم في يوم أسعد من اللي قبله، برضه بحمد الله".