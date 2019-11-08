الهلال ضد أوراوا.. كيف جاءت نتيجة آخر مباراة بينهما ؟.. وسجل مواجهات الزعيم أمام أندية اليابان

يستعد عشاق كرة القدم العربية والآسيوية لمتابعة مباراة قوية بين فريقي الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.





ويخوض الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، مباراته النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التفوق على السد القطري في مباراة نصف النهائي، بينما يدخل أوراوا الياباني النباراة النهائية بعد الإطاحة بمنافسه جوانجزو الصيني، في قبل نهائي البطولة.





ويستضيف ملعب جامعة الملك آل سعود بالرياض، مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، غدا السبت في ذهاب نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر بالعاصمة اليابانية طوكيو.





ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، غد السبت في الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





ولن تكون مباراة أوراوا الياباني المقبلة ضد الهلال السعودي، هي الأولى حيث سبق أن خاض الثنائي مباراتين من قبل في نهائي 2017.





ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات الفريقين والهلال ضد الفرق اليابانية بالتقرير الآتي:-





الهلال ضد أوراوا

واجه الهلال السعودي نظيره أوراوا الياباني، مرتين من قبل كانت المواجهة الأولى على ملعب الملعب الملك فهد بالسعودية في ذهاب نهائي آسيا 2017 وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





فيما كانت المواجهة الثانية، حينما حل الهلال ضيفا على أوراوا الياباني، في إياب نفس الدور على ملعب الأخير وانتهى للفريق الياباني بهدفين مقابل هدف وحيد ويتوج باللقب القاري.





مواجهات الهلال ضد الفرق اليابانية

إلتقى الهلال السعودي من قبل مع الفرق اليابانية في 7 لقاءات بخلاف مواجهتي أوراوا المذكورة سلفًا.





كانت البداية ضد شيف يونايتد الياباني، حينما حل الأخير ضيفا على الفريق السعودي عام 1987 في بطولة أندية آسيا أبطال الدوري ونجح الزعيم في الفوز برباعية مقابل ثلاثة أهداف.





ثم كان من المفترض أن يواجه الهلال السعودي فريق طوكيو فيردي عام 1988 في نهائي أبطال آسيا قبل أن يقرر البطل السعودي الانسحاب دون خوض اللقاء إعتراضا على حكام المباراة.





وفي عام 1997 واجه الهلال نظيره ناجويا في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية، ونجح في الفوز بنتيجة 3-1 ويتوج باللقب.





كانت المواجهة الرابعة ضد فريق شيميزو إس بالاس، في ذهاب كأس السوبر الآسيوي عام 2000، ونجح الزعيم بالفوز بهدفين دون رد.





تكررت المواجهة بين الثنائي في المواجهة الخامسة للهلال ضد الفرق اليابانية، وإنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إياب نهائي كأس السوبر الآسيوي ويتوج به الزعيم بطلا.





أما على مستوى المواجهة السادسة، فإلتقى الهلال نظيره جوبيلو إيواتا في نهائي بطولة أندية آسيا عام 2000 وتوج الهلال باللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.





المواجهة السابعة والأخيرة، كان ضد فريق الاتحاد الياباني في كأس الصداقة بالجولة الثالثة من المجموعة الثانية وفاز الهلال بهدف دون رد.