زوج والدة الفنان هيثم زكي يبكي على الهواء: "كان ابني ومش قادر أستوعب"

علق عز الدين بركات، زوج الراحلة النجمة هالة فؤاد، وزوج أم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من لندن، على خبر وفاته، قائلًا: "مقدرش أوصف مدى الإنسان الجميل ذو الخلق الرفيع"، لافتًا إلى أنه كان يناديه بـ "دادي" حتى عمر الـ35 عامًا، وكان ينادي والده بـ"بابي".



وأشار "بركات"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "أسرار النجوم"، المذاع على "نجوم إف إم"، إلى أنه كان يعيش معه حتى بعد وفاة والدته، إلى أن سافر إلى لندن في عام 1997، وأن جدته كانت تعتني بهيثم تحت إشرافه.



وأوضح أن رامي، شقيق هيثم، يصغره بـ6 سنوات، وأن حالته النفسية صعبة جدًا منذ خبر وفاة "هيثم"، لافتًا إلى أنه سيزور القاهرة غدًا السبت.



وبكى، قائلًا: "هيثم كان ابني والله وأنا مصدوم بوفاته، ولكن قدر الله وما شاء فعل وربنا يجعل مثواه الجنة، أنا والله ما قادر أستوعب، الكلام بيعجز عن الوصف".

