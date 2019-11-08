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شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:11 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسام زيدان
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شهدت قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، مساء أمس الخميس، الحفل الختامي لمؤتمر المصريات الدولي في دورته الـ 12 والتي شهدها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيما كانت الجلسة الختامية للمؤتمر عصر اليوم برئاسة الدكتور خالد العناني وزير الآثار وحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بفندق المينا هاوس.

وشهد الحفل أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، وسحر طلعت مصطفى عضو اللجنة بالبرلمان، والدكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، وأحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق. 

والمؤتمر الذي استضافته القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر 2019، شهده 600 عالم في علم المصريات من 30 دولة حول العالم، من بينهم 379 متحدثا ومقدما لأوراق بحثية، و188 مستمعًا، وناقشت فعاليات المؤتمر ستناقش أوراق ذات عدة محاور، تمثلت فى تاريخ مصر القديمة، وتاريخ علم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة لأعمال الحفائر الأثرية. 
 
وبحثت جلسات المؤتمر كيفية إدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار، والمتاحف، إضافة إلى الفن، واللغة والأدب، والعمارة، والمعتقدات، والحياة فى مصر القديمة، ومناقشة التحديات والمشكلات التى تواجه الآثار المصرية والتغلب عليها.
 
المؤتمر يعقد بشكل دورى كل 4 أعوام بإحدى دول العالم؛ لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، ويعد أحد أهم المؤتمرات العلمية فى مجال علم المصريات فى العالم، وأن هذه هى الدورة الثالثة التى تنظمها وتستضيفها مصر، حيث نظمت من قبل ثلاث دورات لهذا المؤتمر.

شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
شاهد.. ختام المؤتمر الدولي للمصريات بحضور رئيس الوزراء وعلماء العالم
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاثار مصر ختام المهرجان الدولي للاثار خالد العناني الاثار المصرية احمد زكى

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