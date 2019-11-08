عاجل.. إصابة قوية تضرب منتخب مصر أمام مالي (فيديو)

وطلب ناصر ماهر لاعب وسط المنتخب ولاعب سموحه التبديل بعد 12 دقيقة من زمن المباراة التى تجمع بين مصر ومالي، بعدما تدخل معه لاعب مالي، وسقط علي الأرض، مما جعل الحهاز الطبي يطلب من شوقي غريب المدير الفني تغيير اللاعب.









وبالفعل قام شوقي غريب بتبديل ناصر ماهر بنزول عمار حمدى لاعب النادى الأهلي في الدقيقة 13 ليلعب بدلا منه في وسط الملعب.







