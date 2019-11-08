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عاجل.. إصابة قوية تضرب منتخب مصر أمام مالي (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:17 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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تعرض ناصر ماهر نجم وسط المنتخب المصري الأولمبي لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب مالي في المباراة الافتتاحية ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.



وطلب ناصر ماهر لاعب وسط المنتخب ولاعب سموحه التبديل بعد 12 دقيقة من زمن المباراة التى تجمع بين مصر ومالي، بعدما تدخل معه لاعب مالي، وسقط علي الأرض، مما جعل الحهاز الطبي يطلب من شوقي غريب المدير الفني تغيير اللاعب.


وبالفعل قام شوقي غريب بتبديل ناصر ماهر بنزول عمار حمدى لاعب النادى الأهلي في الدقيقة 13 ليلعب بدلا منه في وسط الملعب.


وخرج ناصر ماهر من الملعب وهو يبكي متأثر بإصابة في الكتف، وسيخضع اللاعب لأشعه لاثبات مدى إصابته وهل سيلحق بباقي مباريات البطولة أم سيتم استبعاده.
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