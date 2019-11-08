Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:13 م
Advertisements
أكرم حسني
أكرم حسني
هبة مجدي - تصوير : عبدالحافظ حمدي
Advertisements
وصل منذ قليل، الفنان أحمد فهمي والشاعر حميد الشاعري، وأشرف زكي ومحمد الشرنوبي، لتقديم واجب العزاء في وفاة الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى، وذلك في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وفى سياق آخر شيعت جنازته ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمى. 

ومن جهة أخرى ، أعلن الفنان أكرم حسني أمس، من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن وفاة والده من خلال نشر صورة لوالده الراحل الكابتن حسني عبد الرحيم، وعلق أكرم علي الصورة قائلًا:" أبويا في ذمة الله ىإنا لله إن إلية راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير" بمدينة وجاري تحديد موعد وكان العزاء دعواتكم بالرحمة والمغفرة"، وعند معرفة ذلك الخبر، قام بنعيه العديد من الفنانين، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

يذكر أن الكابتن حسنى عبد الرحيم، عمل لاعبا فى نادى الزمالك فى الستينات، عمل أيضا مهندسًا في شركة مصر للطيران، وقام بتدريب عددًا من فرق مصر والإمارات.

أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والد أكرم حسني هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن اليوم الكابتن حسني القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني البح اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة

«كورة لايف - KORA ON LINE» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش مصر هدف رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

منذ ساعة و نصف

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ أقل من نصف ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يطلق تصريحات نارية ضد الجماهير والصحافة

منذ ساعة و 26 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ ساعة الا ربع

كورة لايف TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر رابط تايم سبورت مجانا يلا شوت EGYPT مشاهدة مباراة مصر الان stream

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة مصر ضد مالي مباشرة الآن مجانا TIME SPORT YouTube

منذ أقل من ساعة

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ ساعتين

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت EGYPT TIME رابط ماتش مصر هدف صلاح محسن (قناة مفتوحة)

منذ 40 دقيقة

يلا شووت NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر AFRICA شوت اونلاين ستريم رابط ماتش مصر HD

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وصول جثمان شقيق محمد فؤاد لمسجد فاطمة الشربتلي

غدًا.. عزاء والدة هشام عباس بمسجد الرحمن الرحيم

عمرو أديب ودينا وحميد الشاعري في عزاء والدة هشام عباس (صور)

أخ كبير وسند.. تامر حسين يوجه رسالة لـ عمرو دياب

عاجل.. وفاة والد الفنان أكرم حسني

أكرم حسني يُشيع جثمان والده غدًا.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:54 م

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة مصر ضد مالي مباشرة الآن مجانا TIME SPORT YouTube

06:37 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status