أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)

وصل منذ قليل، الفنان أحمد فهمي والشاعر حميد الشاعري، وأشرف زكي ومحمد الشرنوبي، لتقديم واجب العزاء في وفاة الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى، وذلك في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.





وفى سياق آخر شيعت جنازته ظهر اليوم، من مسجد طلعت مصطفى بالمرحلة الرابعة بمدينة الرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم شيكو، هشام ماجد، أحمد فهمى.





ومن جهة أخرى ، أعلن الفنان أكرم حسني أمس، من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن وفاة والده من خلال نشر صورة لوالده الراحل الكابتن حسني عبد الرحيم، وعلق أكرم علي الصورة قائلًا:" أبويا في ذمة الله ىإنا لله إن إلية راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير" بمدينة وجاري تحديد موعد وكان العزاء دعواتكم بالرحمة والمغفرة"، وعند معرفة ذلك الخبر، قام بنعيه العديد من الفنانين، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.





يذكر أن الكابتن حسنى عبد الرحيم، عمل لاعبا فى نادى الزمالك فى الستينات، عمل أيضا مهندسًا في شركة مصر للطيران، وقام بتدريب عددًا من فرق مصر والإمارات.



