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الإفتاء: ستر العورة ليس من شروط صحة الوضوء

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:17 م
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الافتاء
الافتاء
أمنية فوزي
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ردت دار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، على سؤال ورد من شاب يُدعى أحمد، والذي قال: "هل يجوز الوضوء بالشورت القضية بعد الاستحمام؟".

وأكد الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال الفيديو، أنه يجوز الوضوء بالشورت القصير، كما يجوز الوضوء إذا لم يكن هناك على الجسد أي ملابس.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن ستر العورة ليس شرطًا من شروط صحة الوضوء.

وكان أوضح الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن البكاء عند قبر المتوفي بهدوء ليس حرامًا، ولكن المحرم هو الاعتراض على قضاء الله وقدره.

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