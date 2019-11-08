يلا شوت TIME SPORTS مشاهدة مباراة مصر مالي بث مباشر رابط ماتش مصر ON SPORT كورة لايف رابط مباشر مباراة مصر تايم سبورت

كورة أونلاين يستعد عشاق الكرة المصرية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما مساء اليوم والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام، بمشاركة منتخبات KORA ONLINE، بث مباشر أولى مباريات المنتخب الأوليمبي بالبطولة الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





ويلعب المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون"، كورة ستار شاهد حصريا مباراة مصر ضد مالي KORA STAR، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالأمم الإفريقية.





يلا شووت بلس حييث يفتتح المنتخب الوطني الأوليمبي، مبارياته في الثامنة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضد منتخب مالي، YALLA SHOOT PLUS حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد مالي الأوليمبي بالأمم الإفريقية

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي أولى مباريات الفراعنة الصغار ضد مالي الأوليمبي، في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية





كورة جول حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA GAOL تابع حصريا مصر تستضيف مالي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.





ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق الفوز والإنطلاقة القوية نحو مشوار البطولة، كورة بلس حيث تقام البطولة على الأراضي ووسط الجماهير المصرية، KORA PLUS مصر تستضيف مالي بالإنطلاقة الأولى للأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.

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ويدخل المنتخب الوطني البطولة مفتقدا أهم أسلحته الهجومية وسط غياب محمد محمود لاعب الأهلي بعد تجدد إصابته بالرباط الصليبي، قبل أن يتم استبعاد الثنائي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون ومحمود مرعي لاعب وادي دجلة، قبل البطولة بساعات بعد تعرضهما للإصابة خلال المعسكر، كورة حصري شاهد مصر في البطولة الإفريقية تحت 23 عاما، KORA7ASRY، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





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