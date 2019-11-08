الإفتاء توضح حكم الاعتقاد في الأبراج والتنجيم (فيديو)

ردت دار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، على سؤال: "ما حكم الأبراج في الإسلام والاعتقاد في التنجيم؟".



وأوضح الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال الفيديو، أن هناك فرق بين العلم والتنجيم، لافتًا إلى أن هناك علم النجوم، الذي لا نستطيع أن ننكره، ولكن لم يعد هناك من يقوم على الاهتمام به بعد التكنولوجيا الحديثة؛ التي أحدثت خللًا في الكون.



وتابع: "إن دلت الأبراج على شيء من الصفات فإن دلالتها تكون ظنية؛ أي على سبيل الظن وليس على سبيل اليقين"، مضيفًا أن الدجل ممنوع شرعًا، ولا يجوز الاعتماد عليه أو الإيمان به؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب.





