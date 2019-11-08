"بعد زيادة الإيرادات"..ماهي خطة تطوير مطار القاهرة الجوي؟

نجحت إدارة مطار القاهرة الجوي في زيادة الايرادات بنسبة أكثر من 90% هذا العام حيث عملت إدارة الشركة علي خطة التطوير بمبني الركاب ومشروع الصالة الجديد ومشروع ربط مبنى الركاب 2 بالجراح المتعدد لرفع كفاءة مطار القاهرة، والارتقاء بمستوى الخدمة في ظل أعمال التطوير المستمرة، منافسة المطارات الدولية.

3 مشروعات تطويرية

أكد المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، إن مطار القاهرة يقود حاليا 3 مشروعات تطويرية جديدة بمبانى الركاب الثلاثة للمطار، بالإضافة إلى مشروع إنشاء صالة 4 الجديد، هو يساهم في رفع كفاءة مطار القاهرة الدولى لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للركاب، وزيادة الطاقة الاستيعابية التى تهدف إدارة المطار في الوصول إليها.

أضاف رئيس ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة نجح في تحقيق إيرادات كبيرة هذا العام 2018/2019 بلغت مليار و700 مليون جنيه، بنسبة زيادة تبلغ أكثر من 90% عن السنوات السابقة، وتهدف الشركة إلي زيادة الإيرادات خلال الفترة القادمة من خلال أعمال التطوير المستمرة التي يشهدها مطار القاهرة.

أردف أحمد فوزي، أن المشروع الثاني يضم خطة ربط مبنى الركاب 2 بالجراح المتعدد الطوابق بمساحة 3 كيلو، بتكلفة اجمالية تبلغ 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع توسعة مبنى الركاب 3 لتستقبل حركة الترانزيت الاضافية وتبلغ تكلفته مالية 200 مليون جنيه أيضا، وتستمر أعمال التطوير ، طبقا للخطة الموضوعة، لمدة تصل إلى 8 أشهر.

تكلفة المشروع

أضاف فوزي، أن الشركة تخطط لإلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 ، وجعلهم في مبنى واحد فقط، ويتم تصنيفهم داخلي محلي ودولي في المبني، كما تخطط الشركة لجعل صالة 3 التابعة للمبنى القديم صالة وصول، كما تدمج صالة الإير مول ضمن صالة الوصول أيضا، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية المالية لهذا المشروع تبلغ 200 مليون دولار.

أوضح فوزي، أن أعمال التطويرات تشمل مبنى الركاب رقم 1 (المطار القديم) والتي تعمل علي تنفيذها حالياً الشركة الفرنسية، تشمل أعمال التطوير انشاء منظومة ctx وكباري تحميل، وتغيير المنظومة بالكامل لتكون علي أحدث النظم العالمية، مضيفا أن مقترح هدم الصالة غير موجود بسبب رغبة الشركة في حماية شكلها التاريخي، وتهدف الشركة إلي تطوير أنظمتها بالكامل وتزويدها بمناطق تجارية حديثة.

أعمال التطوير

أضاف رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، أن هناك شركة فرنسية تقوم بأعمال إعادة تطوير مبني الركاب القديم رقم 1 بالمطار، طبقا للخطة، بدأت أعمال تطوير المطار بتكلفة 200 مليون دولار، وكما أن خطة التطوير لا تشمل هدم المبني للمحافظة علي الشكل التاريخي للمبني.

وأشار فوزي، إلى أن الشركة تعمل حاليا علي انشاء توسيع مبني الركاب رقم 3 بالمطار لتوفير منطقة ترانزيت بمساحة 5 الأف متر مسطح لاستقبال الحركة الكبيرة في حركة الترانزيت والتي تتجاوز 30%، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة لانشاء مبني الركاب رقم 4.

أكد فوزي، أنه الشركة وضعت أكثر من 2500 كاميرا متعددة بالمطار، وعلى الأسوار الخارجية، حيث تستهدف الوزارة رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 30 مليون راكب، وأن يصل المطار لمنافسة المطارات العالمية.

يذكر أن وزارة الطيران قررت غلق صالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، في 22 أكتوبر الماضي، حتي تنتهي الشركة من كافة أعمال التطوير بالمبنى، وتشمل أعمال التطوير صالة 2 ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم والتي تعمل عليها شركة فرنسية متخصصة فى الأعمال الإنشائية .

كانت هذه الصالة مخصصة لتشغيل رحلات أحد شركات الطيران المصرية الخاصة بمعدل يتراوح بين رحلة الي رحلتين يوميا بسبب أعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها أى رحلات منتظمة لشركات طيران أخري مصرية أو أجنبية .