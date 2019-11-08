انطلاق حفل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا (صور)

انطلق حفل بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بالألعاب النارية التي ملأت استاد القاهرة، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري الأول لكرة القدم ونظيره المالي، في افتتاح البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.









ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش.









وشهدت المباراة احتفالية رائعة قبل بدايتها بالألعاب النارية التي ملأت أرجاء ملعب المباراة، حيث تستضيف مصر البطولة بداية من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.









ومن الجدير بالذكر أن مجموعة المنتخب المصري تضم أيضًا كلاً من منتخبي الكاميرون والسنغال، في المباراة النارية المنتظرة بينهما في تمام العاشرة مساء اليوم.



