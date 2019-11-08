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رابط TIME SPORTS - YouTube مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة مجانا بدون تقطيع

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:54 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع منتخب مصر الأوليمبي ضد مالي، والمقرر لها مساء اليوم، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد مالي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد مالي ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد مالي في كأس الأمم.

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