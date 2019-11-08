رابط TIME SPORTS - YouTube مشاهدة مباراة مصر ضد مالي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة مجانا بدون تقطيع

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع منتخب مصر الأوليمبي ضد مالي، والمقرر لها مساء اليوم، في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.





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