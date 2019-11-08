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حصاد الداخلية في أول ثلاث جولات بدوري القسم الثاني

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:54 م
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بوابة الفجر
سارة منتصر
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يمر فريق الداخلية بأسوأ فتراته بعد هزيمتين متتاليتين وإستقالة المدير الفني للفريق، ثم تحقيق المكسب في الجولة الثالثة في ظل تواجد المدير الفني الجديد ، ليحتل المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد أن هبط الموسم الماضي لدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة بعد احتلاله المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز .

خاص فريق الداخلية ثلاث مباريات في دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة، حيث تلقى الهزيمة خارج أرضه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولى، ثم جاءت الهزيمة المتتالية على أرضه أمام بتروجيت بنتيجة 1‪/0‪ في الجولة الثانية، ثم العودة في الجولة الثالثة لتحقيق المكسب خارج أرضه أمام الزرقا بهدفين مقابل هدف، بقدم اللاعب إسماعيل بامبا.

نجوم الجولة الثالثة بالداخلية، المهاجم إسماعيل بامبا محرز الهدفين، والحارس محمد صبحي حيث تألق في صد ضربة جزاء

وقد وافق مجلس إدارة نادي الداخلية، على الإستقالة التي تقدم بها ضياء عبد الصمد، المديرالفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، نظرا لسوء النتائج خلال الموسم الحالي من دوري القسم الثاني.

كما قرر المجلس تعيين هشام زكريا، مديرا فنيا للفريق الكروي ، خلفا لضياء عبدالصمد، الذي قاد فريق الداخلية في أول فوز للداخلية في الجولة الثالثة بالدوري أمام الزرقا.


ويسعى فريق الداخلية يوم الإثنين القادم للفوز على فريق القناة على ملعب الشرطة بالعباسية، لإعادة الفريق على الطريق الصحيح وتصحيح المسار .

ويسعي الجهاز الفني للفريق المكون من: هشام زكريا المدير الفني، حسام عبدالجواد مدرب عام، مجدي سعد مدرب مساعد، أبوالسعود مدرب حراس، محمود شكري اداري، مصطفى أبوجبل إداري، أحمد السيد طبيب، لإعادة الفريق على الطريق الصحيح مرة أخري وتصحيح نتائج الفريق للمنافسة على صدارة المجموعة، للعودة لدوري الأضواء والشهرة مرة أخرى.

وتشهد قائمة الداخلية في الموسم الحالي كلاً من :
محمد صبحي، أحمد سعد، محمود حمدي، شهاب خالد، اسلام صيام، مصطفى حجاب، أحمد هشام، محمد أبوسريع، أحمد بحبح، إيمانويل، محمود طلعت، مصطفى عز، حمودي شتا، كريم خميس، رامي جمال، محمد الكومي، عبدالعزيز السيد، أحمد الرفاعي، محمود شديد قناوي، سمير فكري، محمد زيكا، سامي عبدالستار، مصطفى إبراهيم، محمد رزق، أحمد تمساح، رشاد فاروق، وائل فراج، أحمد عبدالفتاح (العندليب)، محمد الفيل، إسماعيل بامبا.

ويواجه الداخلية في المباريات المقبلة كلا من:

الأسبوع الرابع: الداخلية X القناة.
الأسبوع الخامس: الترسانةX الداخلية.
الأسبوع السادس: الداخلية X كوكاكولا.
الأسبوع السابع: السويس X الداخلية.
الأسبوع الثامن: الداخلية X النجوم.
الأسبوع التاسع: المريخ X الداخلية.
الأسبوع العاشر: الداخلية X شبين.
الأسبوع الحادي عشر: النصر X الداخلية.

ترتيب المجموعة الثانية
1-سيراميكا 9 نقاط
2- منتخب السويس 9 نقاط
3- القناة 7 نقاط
4- النجوم 5 نقاط
5- جمهورية شبين 4 نقاط
6- بتروجت 4 نقاط
7- الداخلية 3 نقاط
8- كوكاكولا 3 نقاط
9- المريخ نقطتين
10- الترسانة نقطتين
11- الرزقا نقطة وحيدة
12- النصر بدون نقاط
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