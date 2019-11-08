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«يلا شووت beIN HD 10» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر TIME LIVE كورة جول رابط ماتش مصر تايم سبورت يوتيوب NOW

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:48 م
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بوابة الفجر
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يستعد منتخب مصر KORA GOAL تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب مالي اليوم الجمعة 8 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر ومالي وملعب اللقاء
وتلعب مباراة منتخب مصر KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم
وستذاع مباراة منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

بث مباشر لمباراة مصر ومالي اليوم
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام
ويتواجد منتخب مصر YALLA SHOOT في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب مالي ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا.

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