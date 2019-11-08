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الإفتاء تحسم الجدل حول فرضية النقاب (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:50 م
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نقاب
نقاب
داليا الحسين
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تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا يقول: "هل النقاب فرض أم عادة؟".

وقال أمين الفتوى، عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على "يوتيوب"، مساء الجمعة إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم وصف الحجاب الواجب على المرأة الالتزام به، موضحًا: "إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها غير الوجه والكفين".

وأضاف أن النقاب ليس فرضا ولكنه من العادات لبعض الشعوب والمجتمعات، موضحًا أن ألتزام بعض السيدات به من قبيل الأعراف والعادات الاجتماعية.
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