«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت EGYPT TIME رابط ماتش مصر هدف صلاح محسن (قناة مفتوحة)

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الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:45 م
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بوابة الفجر
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالي اليوم الجمعة 8 – 11 – 2019 في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، على استاد القاهرة وتقام مباراة مصر ومالى اليوم الجمعة علي ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعه مساءا بتوقيت الإمارات والسادسه مساءا بتوقيت جرينتش.

كورة اون لاين مشاهدة ماتش مصر ومالي الأولمبي بث مباشر بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة مشاهدة مباراة المنتخب الاولمبى ومالى اليوم الجمعة 8-11-2019 فى بطولة امم افريقيا حيث تدخل كتيبة شوقى غريب المدير الفنى اختبارا صعبا بعد قليل فى مباراة غاية فى الأهمية أمام مالى، فى افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة.

ويسعى نجوم الفراعنة لبداية قوية في مشواره نحو تحقيق اللقب والبطولة المقامة على أرض الكنانة، ويتواجد الفريقيان في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات جنوب إفريقيا وزامبيا ونيجيريا وكوت ديفوار رابط مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا شوت YALLA SHOOT، ، مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر كورة اون لاين kora on line.

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