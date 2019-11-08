"الفجر" يحاور أسرة "ريتال" أصغر سباحة في المنيا عقب تأهلها لبطولة الجمهورية (صور)

_ والدتها: أعمل مدربة سباحة وشاركت في العديد من البطولات

_ ريتال: أسرتي هم من يستحقون التكريم.. وأتمنى أن أمثل مصر في بطولات دولية

_ أعشق الرياضه عامة والسباحة والجماز والكاراتية بشكل خاص



مرة تلو الأخرى تثبت الفتيات في المنيا أنهن أهل للثقة والتفوق وكسر المحاذير التي كانت تحول بينهن وبين إظهار مواهبهن نموذج آخر وليس أخيرًا، فصورها أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر صغر سنها كان عامل كبير لجذب العديد من التعليقات والإعجابات.



حاولنا التعمق أكثر وأكثر لنجد إنها الطفلة "ريتال" بنت المنيا، والتي لقبت بأصغر سباحة على مستوى المنيا.. فقد تأهلت للصعود علي مستوي الجمهوريه، انتقلت "الفجر" لمنزل "ريتال" لنتعرف على أهم الأسباب الرئيسية التي ساعدت "ريتال" على أن تتأهل لتلك البطولة ومن هم للأبطال الذين باتوا دائما وابدا خلف الكواليس وهم سر النجاح الحقيقي لاصغر سباحة على مستوى المنيا.



تربت "ريتال" وترعرعت داخل أسرة رياضية تلك الأسرة التي استطاعت أن تحصد العديد من التمرينات والبطولات في الرياضه عامة والسباحة خاصة، تلك كانت مقومات ساعدت "ريتال وائل شحاتة" بنت محافظة المنيا لتتفوق في القطاع الرياضي.



تعمل والدة ريتال موجه تربية رياضية بالمنيا ومدربة سباحة ومنتدبة بأعمال بجامعة الوادي الجديد، وهي الدكتورة "ولاء مصطفى"، وخلال حوارها لـ "الفجر" أكدت "والدتها أن ريتال لاقت التشجيع من الاسرة وتأهلت لبطولات مدرسية على مستوى محافظة المنيا وكان هذا هو طريق الانطلاق الحقيقى لها حيث تم تصعيدها لبطولات على مستوى الجمهورية وكرمت من محافظ المنيا السابق عصام البديوى.



وتشرح" الدكتورة ولاء" خلال حديثها مع مراسلة "الفجر" كيف كانت بدايات "ريتال" التى تدربت على السباحة وهى بنت الثلاث سنوات وكانت أول بطولة تحصل على المركز الأول فيها هى بطولة الجامعة ومنها كان طريق الانطلاق والتفوق وتعددت بعدها المشاركة فى بطولات أخرى سواء بإشراف الجامعة أو الشباب والرياضة حيث حصلت على شارة الإتحاد والمركز الثالث فى بطولة الشورت كورس.



وعن مستقبها فى رياضة السباحة تؤكد "ولاء" إنها سوف تحصل على كارنيه الاتحاد المصري للسباحة كلاعبة ومن ثم تصبح محترفة ومن حقها الالتحاق باحد الانديةحيث نجحت فى المشاركة فى بطولة 100متر صدر و50متر باك وتم تصعيدها بعد اجتيازها بنجاح هذه البطولات.



وفي سياق متصل، تقول "ريتال"، أهدي هذا التكريم إلى أسرتي فهم من لهم الحق في التكريم فلم يبخلوا على بأي دعم سواء الدعم المادي والمعنوي والتشجيعي، واتمنى أن يكرمني الله تعالى في تلك البطولة القادمة وأحقق المركز الأول خلال مشاركتي على مستوى الجمهورية، وحلمي أن أمثل مصر بلدنا الحبيبة في بطولات دولية بإذن لله فأنا عاشقة للرياضة بوجه عام والسباحة والكاراتية والجمباز بوجة خاص.



وأنهت والدتها الحديث مع "الفجر" قائلة إن الحديث الشريف يؤكد على تعليم السباحة علموا اولادكم السباحة ومن ثم غرست فى حب الابنة حب السباحة لكن هذا لا يمنع تفوقها فى رياضات أخرى، كما شاركت فى بطولة الصعيد للسياحة التى اقيمت بالغردقة.