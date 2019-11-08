‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

يواجه منتخب مصر الأوليمبي بقيادة المدير الفني شوقي غريب، نظيره المالي، اليوم الجمعة 8/11/2019، على ستاد القاهرة، في إطار افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقيا تحت 32 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا، وذلك خلال الفترة ما بين 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.





ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلًا من منتخبات مالي والكاميرون وغانا.





ويواجه منتخب مصر نظيره المالي في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.





موعد مباراة مصر ومالي اليوم:-

وستُقام مباراة منتخب مصر الأوليمبي ونظيره المالي، اليوم الجمعة، بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة 7 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم

وستُذاع مباراة مصر ومالي عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي وقناة "بي إن سبورت إتش دي 10" الرياضية المُشفرة "bein sports hd 10"، حيث تُنقل البطولة حصريًا عبر قنوات بي إن سبورت التي تمتلك حقوق البث الفضائي لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.





التشكيل المتوقع لمباراة مصر ومالي اليوم