خبير سياسي: مصر انتقلت من كونها نامية إلى دولة صاعدة





قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن مصر أصبحت ضمن 28 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بجودة الطرق السريعة.وأشار "مسعود"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن مصر انتقلت من كونها دولة نامية إلى دولة صاعدة، وتعمل حتى تكون من الدول المتقدمة.وأكد أستاذ الاقصاد والعلوم السياسية، أنه بدون البنية الأساسية لن يتم استخدام الموارد الاستخدام الأمثل، لافتًا إلى أن مصر تتبع حاليًا استراتيجية النمو الاستيعابي، حيث تنشر التنمية في كل أقاليم البلد، منوهًا بأن قطاع الطرق وقطاع الطاقة هامين جدًا في عملية التنمية.