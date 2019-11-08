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نيرمين الفقي تتصدر موقع "يوتيوب" بهذا الفيديو

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
محمد النجدي
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استطاعت النجمة نيرمين الفقي أن تتصدر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتدخل ضمن الفيديوهات الأكثر مشاهدة، بعد أقل من 24 ساعة على عرض حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن مسلسل "نصيبي وقسمتك".

واستطاع مقطع فيديو من أحداث الحلقة أن يتصدر موقع "يوتيوب"، وتحقيق نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 250 ألف مشاهدة وذلك في أقل من 24 ساعة من طرح الحلقة، لكي تتمكن الحلقة من الحصول على المركز 12 بين أفضل 50 فيديو على الموقع.

مسلسل "نصيبي وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ميدو عادل، إيهاب فهمي، كريم الحسيني، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

انتهائها من تصوير مشاهدها في الحكاية

ومؤخرًا انتهت الفقي، من تصوير حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، المذاع حاليًا على شاشة "ON E" 

ونشرت نيرمين الفقي، صورًا من كواليس نهاية تصوير المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليقها

وعلقت على الصور قائلة: "النهاردة كان آخر يوم تصوير ما يطلبه المستمعون، من مسلسل نصيبي وقسمتك، الحمد لله".

تهنئة الجمهور لها

وقدم الجمهور المتابع لها التهاني متمنين لها المزيد من النجاح والتألق، كما علقت الفنانة عبير منير، قائلة: "الف مبروك يا روح قلبي وعقبال اللي جاي قريب اوي ان شاء الله حبيبتي".

"نصيبي وقسمتك3"

حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" المذاع على شاشة on drama، وحققت الأجزاء بحكاياتها نجاحًا كبيرًا، ونسب مشاهدة عالية

أبطال "ما يطلبه المستمعون"

ما يطلبه المستمعون بطولة رانيا محمود ياسين، نيرمين الفقي، كريم الحسينين ميدو عادل، إيهاب فهمي، وغيرهم تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري.

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