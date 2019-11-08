Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. حريق في مخيمات دير مار جرجس بالريزيقات بالأقصر دون إصابات (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:39 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
Advertisements
نشب منذ قليل، حريق محدود داخل مخيمات دير مار جرجس بالريزيقات غرب محافظة الأقصر.

وكشف مصدر لبوابة الفجر، أن الحريق نشب في ثلاثة مخيمات نتيجة اشتعال في اسطوانة بوتاجاز، ولم ينتج عنه أي وقوع خسائر في الأرواح ولا إصابات، وان الأجهزة المعنية تمكنت من السيطرة علي الحريق.

الجدير بالذكر، أن دير مار جرجس للأقباط الأرثوذكس في جبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، يستعد  للاحتفال بمولد الشهيد مار جرجس الاثنين المقبل الحادي العاشر من شهر نوفمبر الجاري.
وكشف مصدر كنسي، أن الدير بدأ بتنصيب مخيمات له على مساحة 60 فدانا لاستقبال الزوار من جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف المصدر لبوابة الفجر، أن مناسبة الاحتفالات توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.

وأكد المصدر، أن الاحتفالات بالمولد تبدأ من يوم 11 نوفمبر حتى 17 نوفمبر الجاري، لافتا إلي أن أبناء الكنيسة بدأوا بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك القيام بنصب الخيام فى محيط الدير بالمنطقة التى حددتها إدارة الدير لهذا العام.

وأشار إلى أن الفعاليات قد تشهد احتفالات طوال الأيام السبعة بالمولد الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الاقصر حريق نشب حريق في كنيسة بالاقصر حريق في الاقصر اليوم الكهنه

أخبار تهمك

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ 13 دقيقة

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

منذ 38 دقيقة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 13 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

منذ أقل من ساعتين

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 21 ساعة

بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

10 نوفمبر.. دير مارجرجس بالرزيقات يستعد للاحتفال بعيد تأسيسه

10 نوفمير.. بدء الاحتفال بمولد مار جرجس بالرزيقات تحت حراسة أمنية مشددة

السبت.. دير مارجرجس بالريقات يحتفل بتذكار استشهاد البطل الروماني

مدير أمن الأقصر يتفقد الاستعدادات الأمنية لاحتفالات ماري جرجس "صور"

من مارجرجس لمريم البتول.. "الفجر" تستعرض أشهر موالد المسيحية

أسقف قنا يترأس القداس الالهي في دير مارجرجس بالمحروسة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

04:14 م

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

05:21 م

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status