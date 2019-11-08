عاجل.. حريق في مخيمات دير مار جرجس بالريزيقات بالأقصر دون إصابات (فيديو)

نشب منذ قليل، حريق محدود داخل مخيمات دير مار جرجس بالريزيقات غرب محافظة الأقصر.





وكشف مصدر لبوابة الفجر، أن الحريق نشب في ثلاثة مخيمات نتيجة اشتعال في اسطوانة بوتاجاز، ولم ينتج عنه أي وقوع خسائر في الأرواح ولا إصابات، وان الأجهزة المعنية تمكنت من السيطرة علي الحريق.





الجدير بالذكر، أن دير مار جرجس للأقباط الأرثوذكس في جبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، يستعد للاحتفال بمولد الشهيد مار جرجس الاثنين المقبل الحادي العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

وكشف مصدر كنسي، أن الدير بدأ بتنصيب مخيمات له على مساحة 60 فدانا لاستقبال الزوار من جميع أنحاء الجمهورية.





وأضاف المصدر لبوابة الفجر، أن مناسبة الاحتفالات توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين.





وأكد المصدر، أن الاحتفالات بالمولد تبدأ من يوم 11 نوفمبر حتى 17 نوفمبر الجاري، لافتا إلي أن أبناء الكنيسة بدأوا بالتوافد على دير مارجرجس بالرزيقات، وذلك القيام بنصب الخيام فى محيط الدير بالمنطقة التى حددتها إدارة الدير لهذا العام.





وأشار إلى أن الفعاليات قد تشهد احتفالات طوال الأيام السبعة بالمولد الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.







