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خبير: النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا بتحديث البنية التحتية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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الدكتور علي مسعود
الدكتور علي مسعود
أمنية فوزي
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كشف الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، أهمية مشروعات الطرق والكباري بمنطقة مصر الجديدة، موضحًا أن مشروعات البنية التحتية تفيد المواطن فائدة مباشرة؛ لأن جميع المواطنين يستخدمون الطرق والكباري، وهذه المشروعات تيسر عليهم الكثير من الأشياء.

وأكد "مسعود"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك استفادة ملموسة لشبكات الطرق من قبل المواطن.

وأشار أستاذ الاقصاد والعلوم السياسية، إلى أنه لا يوجد نمو اقتصادي أو تنمية اقتصادية إلا بعد تحديث البنية التحتية وشبكات الطرق، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك تنمية في الصعيد وسيناء بدون شبكة الطرق العملاقة.

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الكلمات المفتاحية

مشروعات جامعة بني سويف الطرق والكباري البنية التحتية الاقتصاد

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