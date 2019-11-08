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مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد أمام إيبار.. زيدان يستبعد 8 لاعبين
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:35 م
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كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة الملكي لمواجهة إيبار يوم غد السبت في الدوري.
وفجر زيدان مفاجأة باستبعاد 8 لاعبين من القائمة وهم مارسيلو، اودريوزولا، ناتشو، خاميس، جاريث بيل، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، أسينسيو فيما قرر استدعاء إبراهيم دياز بعد استبعاده من المباريات الماضية.
وجاءت القائمة الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب
خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو
خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس، رودريجو جوس
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