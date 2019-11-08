مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد أمام إيبار.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن قائمة الملكي لمواجهة إيبار يوم غد السبت في الدوري.





وفجر زيدان مفاجأة باستبعاد 8 لاعبين من القائمة وهم مارسيلو، اودريوزولا، ناتشو، خاميس، جاريث بيل، ماريانو دياز، لوكا يوفيتش، أسينسيو فيما قرر استدعاء إبراهيم دياز بعد استبعاده من المباريات الماضية.





وجاءت القائمة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، أريولا، ألتيوب

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، ميندي

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، فاسكويز، إبراهيم دياز، فينسيوس، رودريجو جوس