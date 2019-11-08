أماني كامل لـ أشرف زكي: "شوفت اب بيجري وراء ابنه لحد موصله مكانه"





وعلقت "كامل" على الصورة قائلة: "شكرآ دكتور أشرف زكي على كل حاجة حلوة بتعملها معانا كلنا انت مش نقيب وبس انت اب وجدع وضهر كل مرة بسمع انك بتوقف مع ناس كتير بقول الحمد لله انك نقيبي المرة دي انا شوفتك بعيني شوفت اب بيجري ورا ابنة لحد ما وصلة مكانة وبعدها كان عندة شغل لا وكان يوم في الشغل تقيل اوي تقريبآ اليوم كلة ورغم كلة دة كمل وهو منمش يومين ربنا يديك صحتك ويخليك لينا انا مطمنة بوجودك معانا شكرآ ان حضرتك معانا".



لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور أماني كامل، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يجعله فى ميزان حسناته" وأضاف آخر "فعلا ياريت كان فى كتير زيه لو كل مكان فى واحد زيه كان زمان بلدنا احسن بلد ربنا يوفقه"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انسان محترم بجد".



ويذكر أن الفنانه أماني، تستعد لعرض مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزية"، الذي تدور أحداثه في إطار فترة الخمسينيات، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم مي سليم، وإياد نصار، ودانا حمدان.

نشرت الفنانة أماني كامل، صورة جديدة للدكتور أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".