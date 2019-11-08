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إحباط عملية تهريب كبيرة لمخدر "كبتاجون" من الأردن للسعودية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:21 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تمكنت إدارة مكافحة المخدرات والجمارك الأردنية، اليوم الجمعة، من إحباط  تهريب مليونين وستمائة ألف حبة مخدرة "كبتاجون " متجهة من الأردن للمملكة العربية السعودية خبأت داخل صناديق فواكه.


وأكدت مصادر أمنية في مديرية الأمن العام في الأردن، بأنه تم القبض على قائد مركبة من جنسية عربية حاول تهريب حبوب مخدرة في معبر حدود جابر الأردني البري، خبأت بطريقة سرية بصناديق فواكه داخل المركبة، كانت متجهة من الأردن للمملكة.


وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن المقدم عامر السرطاوي في بيان صحفي، إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية وكوادر إدارة مكافحة المخدرات والجمارك العاملين في معبر حدود جابر حول محاولة احد الأشخاص من جنسية عربية تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة احدى مركبات الشحن، بعد إخفائها بشكل سري بحمولة المركبة من الفاكهة تمهيدا لتهريبها لإحدى دول الجوار، وأضاف الناطق الإعلامي انه جرى تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تلك المعلومات، حيث تم ضبط مركبة الشحن المشتبه بها فور محاولة دخولها للمملكة وسائقها من جنسية عربية، وبتفتيش مركبة الشحن التي تحمل لوحة أرقام دولة عربية عثر على ما يقارب المليونين وستمائة الف حبة مخدرة أخفيت بطريقة سرية داخل الصناديق الخشبية التي تحوي الفاكهة ،مشيراً إلى أن التحقيق ما يزال جارياً.


ويعد الدفاع المدني، تنظيم أو جهاز تُلقى على عاتقه المهام والإجراءات وبعض الأعمال اللازمة لحماية السُكان والممتلكات الخاصة والعامة من الأخطار المُختلفة كالحرائق والكوارث الطبيعية والحروب، وإغاثة المنكوبين وإسعاف المُصابين من الحوادث على الطُرق، وتأمين سلامة الناس وتنقلهم واتصالهم ببعضهم البعض ولا سيما في الظروف غير الطبيعية.

كما تكمن أهمية الفرق المتطوِعة داخل الدفاع المدني في مساعدته على مُواجهة الأزمات، والكوارث التي تتعرَّض لها الدولة؛ إذ إنّه في بعض الأحيان قد لا تكفي كوادر الدفاع المدنيّ؛ للتعامُل مع الكوارث، وتغطيتها وحدها، ومن هنا تمّ إطلاق مُصطلح مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ، حيث يتألَّف فريق مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ من مواطنين عاديّين يساعدون الدفاع المدنيّ على تنفيذ واجباته، والمساهمة في التعامُل مع الحوادث إلى حين وصول كوادر الدفاع المدنيّ.

وتتلخص أهداف متطوِعي الدفاع المدنيّ في محاولة نَشْر الوعي، والانتماء لدى المواطنين؛ للمُساهمة في خدمة الدولة، وتعزيز الوعي الوقائيّ؛ أي الوعي قَبل حدوث الكارثة؛ لتجنُّب حدوثها، كما يمكن الاستفادة من مُتقاعِدي الدفاع المدنيّ؛ بهدف تشكيل فِرَق تطوُّعية، وتدريبها.

أمّا في ما يتعلَّق بمَهامّ فِرَق التطوُّع، فهي تكمنُ في مساعدة الدفاع المدنيّ خلال أعمال مُكافحة الحرائق، وتوجيه سيّارات مُكافحة الحرائق إلى وجهاتها، وتنفيذ مَهامّ الإسعافات الأوّلية إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك، والمُشاركة في إجلاء المُواطنين المُتضرِّرين من الكوارث، والمُساهمة في إعادة بناء، وإصلاح المَرافق العامّة، بالإضافة إلى توجيه المُواطنين إلى الأماكن الآمنة، وتحذيرهم من المخاطر التي قد يتعرَّضون لها.

كما يساهم مُتطوِّعو الدفاع المدنيّ في مساعدة الدفاع المدنيّ على إنجاز مَهامّه، فإنّ على إدارة الدفاع المدنيّ ضمان حقوق هؤلاء المُتطوِّعين، كتوفير نظام تأمين صحّي للذين تضرَّروا أثناء تدريبهم، أو أثناء تنفيذ أعمال الدفاع المدنيّ، وتزويد المُتطوِّعين الذين عانوا من إعاقة، سواء كانت كُلّية، أو جزئيّة؛ جرّاء تنفيذ العمل التطوُّعي، بتعويضٍ مناسب تُحدِّدُه اللجان الطبّية في وزارة الصحّة، بالإضافة إلى تعويض الأُسَر التي تعرَّض أحد أفرادها من مُتطوِّعي الدفاع المدنيّ للموت.

هذا وقد أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، تحذيرا من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وتحديدا في فصل الصيف.

كشفت المديرية، أن الحرائق تنشب في المنازل بنسبة 43%، ويقع أغلبها بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن معظم ضحايا حوادث المنازل من الأطفال الذين يشكلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، وأن 90% من الحالات تكون بسبب الاختناق.

شددت المديرية على أهمية كاشف الدخان بالمنازل لتنبيه السكان للإسراع بالإخلاء قبل اشتداد الحريق واستفحال خطره، إضافة إلى أهمية حصولهم على دورات تدريبية عامة ومتخصصة على عمليات إخلاء المنزل في أسرع وقت، بما يسهم في الحد من مخاطر الحرائق والتقليل من الخسائر البشرية والمادية.

وأفادت مديرية الدفاع المدني، بأن الهدف العام من الحملة التوعوية هو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، بجانب الحد من خسائر الحرائق المنزلية البشرية والمادية.


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