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تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:21 م
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تايم سبورت
تايم سبورت
حسام مجدي
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يستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب مالي اليوم الجمعة 8 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر ومالي وملعب اللقاء
وتلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم
وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

تايم سبورت تعلن هن مفاجأة للجماهير المصرية
وأعلنت قناة "تايم سبورت" أنها ستقوم بإذاعة جميع مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر عبر التردد الأرضي بالإضافة لتقديم ستديوهات تحليلية وكواليس تدريبات المنتخبات.

كيفية استقبال قناة تايم سبورت وتردد القناة
ويمكنكم متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.

ولمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب أن تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة،، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب مالي ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا.

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