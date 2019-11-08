عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

أصدر الاتحاد الإفريقي بيان رسمي، اليوم الجمعة، أكد فيه فسخ تعاقد مع شركة "لاجاردير" الفرنسية، الحاصلة على على كافة حقوق بث بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتي عام 2028.









وقال الاتحاد الإفريقي "كاف" في بيان رسمي اليوم الجمعة: "جهاز حماية المنافسة في مصر وجد أن التعاقد مع شركة لاغاردير يعد خرقاً لقواعد المنافسة، والاحتكار المعمول في مصر بلد المقر".





وأضاف البيان: "المحكمة الاقتصادية في مصر أصدرت حكمين في 2018 و 2019 للقضية رقم 397 ورقم 434، والتي وجد فيها أن رئيس "كاف" السابق عيسى حياتو، وهشام العمراني، اللذان وقعا على الاتفاقية، خرقاً قواعد المنافسة، وتم توقيع غرامة 500 مليون جنيه على كل منهما، وتم تقديم طعن بعدها، لتخفض العقوبة إلى 200 مليون جنيه".





وأوضح: "في النهاية لا يملك "كاف" سوى إنهاء تعاقده مع لاغاردير الفرنسية بناء على أحكام القضاء المصري ولجنة المنافسة".





يذكر أن منتخب مصر الأوليمبي سيواجه مساء اليوم منتخب مالي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساء بتوقيت الإمارات، وتقام بعدها في تمام العاشرة بتوقيت مصر مباراة غانا ضد الكاميرون في نفس المجموعة.