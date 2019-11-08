القبض على عنصر إجرامى بعد تبادل لإطلاق النار مع الأمن بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض علي أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة" أثناء اختبائه بمنطقة " وادى أم قمر" الكائنة بطريق "القاهرة - السويس" بدائرة مركز شرطة فايد واتخاذه من تلك المنطقة مكانًا لترويج المواد المخدرة، مستغلا طبيعتها كمنطقة صحراوية وتردد المتعاطين عليها للشراء.



وأكدت التحريات أن العنصر الإجرامى المذكور مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين إحداهما قضية "مخدرات وسلاح نارى" وترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجرى المواد المخدرة بذات المنطقة والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية وضبط خلالها بندقية آلية- طبنجة- 241 طلقة مختلفة الأعيرة- 5 خزن - 1 كيلو جرام هيروين - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة دراجة نارية "بدون لوحات وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.



وقضية "مخدرات" وترجع وقائعها لسابقة استهداف العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من مُتجرى المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال والتى تم خلالها تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات ومقتل أحد العناصر الإجرامية "شديدة الخطورة"، وضبط خلالها بندقية آلية- طبنجة، 160 طلقة لذات العيار- 9 خزن - 250 جرام لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات"، وهروب بعض العناصر ومن بينهم العنصر المذكور.



وتم استهداف العنصر الإجرامي بمأمورية برئاسة اللواء محمود هندي مدير غدارة البحث الجنائي، والعميد عصام عطوان مدير مباحث الإسماعيلية، والعقيد احمد الصغير رئيس مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد فيصل رئيس مباحث مركز شرطة التل الكبير، والرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز شرطة ضواحي الإسماعيلية، والرائد احمد شاهين رئيس مباحث مركز شرطة فايد، والرائد احمد جمال رئيس مباحث مركز شرطة القصاصين، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، وحال وصول القوات بادر العنصر المذكور بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلته القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف مما دفع العنصر المذكور للهرب مستقلا دراجة نارية "بدون لوحات"، وبتمشيط منطقة التعامل عُثر على هاتف محمول خاص به.



وبملاحقة العنصر الإجرامى وتتبع خط سير هروبه، تم التوصل إلى توجهه لمستشفى الإسماعيلية الجامعى بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، منتحلا اسم أحد الأشخاص" مُصابا بجرح تهتكى أسفل البطن- إثر تعرضه لطلقات نارية"، مُدعيًا حدوث إصابته خلال حادث سير بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية حال استقلاله دراجته النارية وتم التحفظ عليه تحت الحراسة اللازمة.

