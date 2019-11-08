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بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:18 م
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هيفاء
هيفاء
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديده لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هيفاء خلال الصورة مرتدية "فستانًا" مكشوف الصدر، باللون الأبيض، وحذاء "بوت" أسود وكان شعرها منسدلا، واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم، وعلقت هيفاء على الصورة قائلة: "مشاعر في كل مكان".

لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور هيفاء وهبي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "جمالك بيشيل الهم من القلب"، وأضاف آخر: "وأخيرًا طل القمر يلي اشتقتالو كتير"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "جميلة لبنان".

يذكر أن هيفاء وهبي، قدمت العديد من الأغاني التي حصلت على نسبة مشاهدة عالية، من ضمنها أغنية "رجب، وأنا هيفاء، وسنري، وابن الحلال، وابن الحلال، وإزاي انساك، وماتقولش لحد"، كما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية مثل مسلسل "كلام على ورق، ومريم، ولعنة كارما، ومولد وصاحبه غايب، والحرباية".
بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا
بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا
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الكلمات المفتاحية

هيفاء وهبي فن اللبنانية هيفاء وهبي الفجر الفني

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