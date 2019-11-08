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سيلينا جوميز تظهر بإطلالة ممثالة مع شقيقتها في افتتاح فيلم "فروزن"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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بوابة الفجر
فرح احمد
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اصطحبت المغنية سيلينا جوميز شقيقتها الصغيرة جريسي البالغة من العمر ٦ سنوات، إلي العرض الأول لفيلم فروزن ٢ في هوليوود، الأختين أرتدوا ملابس مماثلة في الافتتاح مستوحاه من الفيلم، وهي فستان من الأكمام الطويلة عليه زهور وحزام رفيع.

يقال أن جريسي تكون ابنة ماندي والدة سيلينا، ماندي والدة سيلينا تزوجت من ريكاردو جول جوميز من عام ١٩٩٢ وانفصلوا عام ١٩٩٧ وعام ٢٠٠٦ تزوجت ماندي من بريان، ووالد سيلينا ديكارددو تزوج من سارا في عام ٢٠١٢ وانجبوا فيكتوريا البالغة من العمر ٥ سنوات.

أصبحت سيلينا في مستوي عالي من مسيرتها الفنية في الآونة الأخيرة، حيث وصلت اغنيتها الجديدة "لوس يو تو لوف مي" تصدرت قائمة البيلبورد، بسبب أن معني الأغنية عن صديقها السابق المغني الكندي جاستن بيبر الذي تزوج من عارضة الأزياء هايلي بالدوين، واعترفت سيلينا انها عزباء منذ عامين، قالت أنها في السنة الأولى كانت تريد أن يكون بجانبها شخص وليست معتادة علي أن تكون عزباء لاكنها الأن تشعر بأنها جيدة.


يذكر أن الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية، أعلنت عن اختيار المغنية سيلينا جوميز لتكون ضمن المؤديين بالحفل، حيث ستشارك بفقرة غنائية في حفل AMAs للمرة الرابعة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، حيث ستؤدي سيلينا عدد من أحدث أغانيها، ومنها أغنيتها الجديدة "لوس يو تو لوڤ مي"، وأغنية "لوك ات هير ناو".
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