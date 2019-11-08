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بعد مواقفه مع هيثم زكي.. إنجي خطاب توجه رسالة لنقيب الممثلين أشرف زكي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة إنجي خطاب صورة تجمعها بالفنان أشرف زكي، عبر حسابها الشخصي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كتبت إنجي خطاب على هذه الصورة قائلة: "عمري ما حسيت إنك نقيبي بس أو أستاذي اللي درست واتخرجت على أيده، بس أكتر حاجة بحسها إنك إبويا وسندي وضهري، لما أبويا مات أول واحد كان في ضهري أنت، مسبتنيش في حاجة لحد دلوقتي لما بحتاجلك بلاقيك".

أضافت إنجي خطاب: "ومش أنا بس كل النقابيين والفنانين، بيحسوا نفس إحساسي، أنا مبخفش من حاجة عشان أنت موجود في ضهري الأب الإنسان قبل الأستاذ النقيب".

واختتمت إنجي خطاب كلماتها قائلة: "لك كل الحب والإحترام، أحنا محظوظين بيك كل الناس بتحسدنا عليك، ربنا يخليك لينا يارب ويعلي مقامك أكتر وأكتر". 

يشار إلى أن الفنان أشرف زكي كان قد تسلم جثمان الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، أمس، وذلك بسبب غياب أفراد أسرته، وكانت الدفنة قد تأخرت بسبب ذلك، لولا تدخل النقيب أشرف زكي، وهذا الموقف أشاد به عدد كبير من نجوم الفن.

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في العديد من المسلسلات منها، "أهل كايرو"، و"ش تاني"، و"على كف عفريت"، و"الحصان الأسود"، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية، أبرزها فيلم "الفاجومي"، و"ركلام"، و"EUC".
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