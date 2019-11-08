رمضان صبحي ومصطفي محمد أسلحة مصر أمام مالي

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي على تشكيل الفراعنة لمواجهة مالي اليوم علي ستاد القاهرة الدولى في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 عام.









وخاض المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب 11 مباراة ودية خلال العام الماضي والجاري، للإستعداد للبطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.









ويعول غريب علي الثلاثي الهجومى رمضان صبحي لاعب النادى الأهلي ومصطفي محمد مهاجم ناذى الزمالك وصلاح محسن لاعب الأهلي، كأسلحة مهمة للأولمبي خلال البطولة التى تستضيفها مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.









رمضان صبحي أهم أسلحة غريب أمام مالي

ويعد رمضان صبحي لاعب الاهلي وجناح المنتخب أحد أبرز اللاعبين في البطولة الحاليه وتعد قيمته التسويقية 5 مليون يورو وله من الخبرات الكبيرة مع المنتخب الأول بعدما مثل الفراعنة الكبار منذ عام 2016 ولعب في صفوف المنتخب الأول خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 وبطولة كأس العالم 2018، مما يجعله أحد أفضل اللاعبين الشباب في مصر.









وشارك رمضان صبحي مع النادى الأهلي خلال الموسم الحالي في العديد من المباريات وأصبح ورقة هامة تحت قيادة المدرب السويسري للفريق رينيه فايلر، وسجل 3 أهداف ببطولة الدوري المصري.









مصطفي محمد

أحد اللاعبين التى تعول عليهم الجماهير المصرية في إثبات ذاتهم خلال البطولة بسبب أدائه القوى في قيادة هجوم نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة والتى تعد قيمته التسويقية 600 ألف يورو.









صلاح محسن

مهاجم النادي الأهلي وأحد العناصر الأساسيه مع منتخب مصر الأولمبي والذى إنضم من قبل لصفوف المنتخب الأول وأحد اللاعبين المتوقع تألقهم خلال البطولة المقامة في مصر في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.









الجماهير تتوافد علي ستاد القاهرة لمساندة الفراعنة أمام مالي

وتتوافد جماهير مصر علي ستاد القاهرة الدولى لمساندة الفراعنة خلال لقاء الإفتتاح أمام منتخب مالي اليوم والمقرر إقامته في تمام السابعه مساءا.



