جوميز: نتفوق على أوراوا بالخبرة





قال الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي،عن مواجهة ضيفه فريق أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.



وتقام مباراة الهلال ضد أوراوا ريد على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.



وقال جوميز، مهاجم الهلال خلال المرتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الخبرة سوف تجعلنا متفوقين، فنحن نشارك في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في 6 سنوات، وهو ما يخفف الضغط علينا لأننا نمتلك الخبرة للفوز باللقب".



وتابع: "عندما تعاقدت مع الهلال كان الفوز بدوري أبطال آسيا هو أحد أهدافنا لذلك سنعمل جيدا لحصد اللقب".



وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب، ما بين 1991 و2002.



ويحتل جوميز صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف في 12 مباراة، إلى جانب تواجده في المرتبة الثانية من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف.



كما يأتي جوميز المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين الأجانب في تاريخ نادي الهلال، بتسجيله 46 هدفاً.

