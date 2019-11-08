Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوميز: نتفوق على أوراوا بالخبرة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:07 م
Advertisements
جوميز
جوميز
أميرة فطيم
Advertisements


قال الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي،عن مواجهة ضيفه فريق أوراوا ريد الياباني، المقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقام مباراة الهلال ضد أوراوا ريد على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.

وقال جوميز، مهاجم الهلال خلال المرتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الخبرة سوف تجعلنا متفوقين، فنحن نشارك في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في 6 سنوات، وهو ما يخفف الضغط علينا لأننا نمتلك الخبرة للفوز باللقب".

وتابع: "عندما تعاقدت مع الهلال كان الفوز بدوري أبطال آسيا هو أحد أهدافنا لذلك سنعمل جيدا لحصد اللقب".

وتأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب، ما بين 1991 و2002.

ويحتل جوميز صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف في 12 مباراة، إلى جانب تواجده في المرتبة الثانية من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 6 أهداف.

كما يأتي جوميز المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين الأجانب في تاريخ نادي الهلال، بتسجيله 46 هدفاً.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ ربع ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ يوم

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

منذ 40 دقيقة

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 20 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 21 ساعة

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

04:14 م

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

05:21 م

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status