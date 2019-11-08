Advertisements
Advertisements
Advertisements

لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
أبورية حسين
Advertisements
أشاد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج بجهود أندية "روتاري" لخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد أندية "روتاري" بمكتبه، وعلى رأسه الدكتورة أمل السيسي أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وبحضور الأستاذ أيمن حسني رئيس نادي روتاري سوهاج، والأستاذ علي مبارك، وأعضاء النادي بسوهاج.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن اللقاء تناول آليات تنفيذ قافلة "Heart to Heart" المعنية بعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال غير القادرين، لافتًا أن القافلة بدأت أعمالها أمس بإحدى المراكز الطبية الخاصة بسوهاج، وتستمر حتى اليوم، برعاية نادي روتاري سوهاج.

وأضاف "التوني" أن القافلة الطبية أجرت القسطرة القلبية ل 14 طفل وطفلة، من سن عام الى 12 عام، يعانون من عيوب خلقية بالقلب، وذلك عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح، بالتعاون بين 10 أندية روتارية محلية، من بينها أندية روتاري التحرير، وروتاري سوهاج، وروتاري سقارة، وروتاري هليوبليس، وروتاري المقطم، بالإضافة الى 5 أندية روتارية عالمية من النمسا، وكندا، وبريطانيا، بتكلفة مالية قدرها مليون جنية.

وكشف المتحدث الرسمي عن عقد الفريق الطبي لمستشفى أبو الريش الياباني، ورش عمل لتدريب وثقل مهارات 120 طبيب وممرض وفني قسطرة، لافتًا أن الدكتورة "أمل السيسي" هي من يقوم بإجراء عمليات القسطرة بمشاركة فريق طبي من جامعة سوهاج.

وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، في جولة ليلية مفاجئة، مساء أمس، عددًا من الشوارع بحي شرق وغرب سوهاج، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ سوهاج شوارع الجرجاوية، والمحطة، ومحيط ميدان العارف، والمدينة الطبية، بحي غرب سوهاج، موجهًا برفع مستوى النظافة بشارعي الجرجاوية والمحطة.

كما تفقد أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربي، وكذا الكورنيش الشرقي، ومحيط مقر مجلس مدينة سوهاج، وشارع أسيوط سوهاج، موجهًا برفع الإشغالات، ورفع مستوى النظافة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة، وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري يمنع تراكمها.
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة سوهاج سوهاج خدمة المجتمع إجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال

أخبار تهمك

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ 35 دقيقة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ ربع ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ يوم

مفاجآت مدوية في قائمة ريال مدريد أمام إيبار.. زيدان يستبعد 8 لاعبين

منذ ثلث ساعة

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 18 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 20 ساعة

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إجراء 3 عمليات قلب مفتوح وتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لـ 1187 لأهالي قرية بسوهاج

محافظ سوهاج يوجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفيات

محافظ سوهاج يشيد بدور "روتاري" في توصيل ٦ آلاف وصلة مياه شرب للقرى الفقيرة

محافظ سوهاج يوجه برفع الإشغالات بميدان "الشهيد" ويتفقد "الكورنيش الغربي"

جولة ليلية لمحافظ سوهاج تسفر عن ضبط 800 مخالفة وغلق 3 مقاهٍ

محافظ سوهاج يوجه بإزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة وإصلاح إنارة الكوبري الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

04:14 م

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

05:21 م

عاجل - مصر تُوجه ضربة قاضية إلى "beIN SPORT"

05:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status