لإجراء 14 قسطرة قلبية مجانية للأطفال محافظ سوهاج يستقبل وفد روتاري (صور)

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن اللقاء تناول آليات تنفيذ قافلة "Heart to Heart" المعنية بعلاج عيوب القلب الخلقية لدى الأطفال غير القادرين، لافتًا أن القافلة بدأت أعمالها أمس بإحدى المراكز الطبية الخاصة بسوهاج، وتستمر حتى اليوم، برعاية نادي روتاري سوهاج.



وأضاف "التوني" أن القافلة الطبية أجرت القسطرة القلبية ل 14 طفل وطفلة، من سن عام الى 12 عام، يعانون من عيوب خلقية بالقلب، وذلك عن طريق القسطرة التداخلية دون جراحة قلب مفتوح، بالتعاون بين 10 أندية روتارية محلية، من بينها أندية روتاري التحرير، وروتاري سوهاج، وروتاري سقارة، وروتاري هليوبليس، وروتاري المقطم، بالإضافة الى 5 أندية روتارية عالمية من النمسا، وكندا، وبريطانيا، بتكلفة مالية قدرها مليون جنية.



وكشف المتحدث الرسمي عن عقد الفريق الطبي لمستشفى أبو الريش الياباني، ورش عمل لتدريب وثقل مهارات 120 طبيب وممرض وفني قسطرة، لافتًا أن الدكتورة "أمل السيسي" هي من يقوم بإجراء عمليات القسطرة بمشاركة فريق طبي من جامعة سوهاج.



وكان قد تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، في جولة ليلية مفاجئة، مساء أمس، عددًا من الشوارع بحي شرق وغرب سوهاج، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وتفقد محافظ سوهاج شوارع الجرجاوية، والمحطة، ومحيط ميدان العارف، والمدينة الطبية، بحي غرب سوهاج، موجهًا برفع مستوى النظافة بشارعي الجرجاوية والمحطة.



كما تفقد أعمال مشروع توسعة الكورنيش الغربي، وكذا الكورنيش الشرقي، ومحيط مقر مجلس مدينة سوهاج، وشارع أسيوط سوهاج، موجهًا برفع الإشغالات، ورفع مستوى النظافة.



وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، بالإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة، وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري يمنع تراكمها.

أشاد الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج بجهود أندية "روتاري" لخدمة المجتمع المصري، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الحكومة لتحقيق التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف القطاعات.جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لوفد أندية "روتاري" بمكتبه، وعلى رأسه الدكتورة أمل السيسي أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة، وبحضور الأستاذ أيمن حسني رئيس نادي روتاري سوهاج، والأستاذ علي مبارك، وأعضاء النادي بسوهاج.