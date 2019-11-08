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نهائي دوري أبطال آسيا| نفاذ تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا بعد دقائق من طرحها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:02 م
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جماهير الهلال
جماهير الهلال
أميرة فطيم
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نفذت تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وفريق اوراوا الياباني، بعد وقت قليل من طرحها للشراء.

ويستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2019، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.


وتراوحت أسعار تذاكر المباراة بين 50 و5000 ريال سعودي، مع تحديد عدد كبير من التذاكر لجماهير الفريق الياباني.

وفيما يلي أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا:-

-بلاتينيوم أفراد بلس: 5000 ريال.

-بلاتينيوم أفراد وعائلات : 3000 ريال.

-المنصة ذهبية أفراد عائلات: 2500 ريال.

-المنصة فضية أفراد وعائلات: 1800 ريال.

-الموحدة الواجهة: 300 ريال.

-الموحدة الفريق الضيف: 300 ريال.


موعد مباراة الهلال ضد أوروا في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وأوراوا ريد على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.

حكم مبارتي الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-

وأسند الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مهمه إدارة مباراة الهلال ضد أوراوا إلى الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما يدير لقاء الإياب؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو.

يذكر أن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.



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