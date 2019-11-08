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"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:47 م
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أدوية منتهية الصلاحية
أدوية منتهية الصلاحية
الفجر الاقتصادي
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قال اللواء  راضي عبدالمعطى - رئيس جهاز حمايه المستهلك أنه فى إطار المتابعه المستمرة، شن الجهاز  حمله رقابيه استهدفت الأسواق والمحال التجاريه بمحافظتى (الفيوم وكفرالشيخ) لضبط المخالفين والتصدى للممارسات الضارة التى تخل بحقوق المستهلكين.

وأسفرت الحملات بمحافظه الفيوم عن ضبط عدد (6329 قرص دوائي مختلف الانواع – 791 منشط جنسي – 522 قرص فوار رانى محظور تداوله – 115 علبه مرهم بيتاديرم – 288 سرنجه طبيه – 400 قرص مسكن – 300 قرص مضاد حيوى – 60 زجاجه بخاخه 200 مل بدون عبوه – 20 عبوة جيل جنسي مستورد و 48 علبه كريم جنسي مستورد ير مصرح به من وزارة الصحه – عدد 50 لزقه طبيه – عدد 3020 قرص دوائي لعلاج الانفلونزا وقد تم تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونيه فى هذا الشأن).

وتحرير محاضر لمصنع حلوى جافه ، حيث تم ضبط عدد 5887 قطعه حلوى منتهيه الصلاحيه لاعادة تدويرها وبيعها ، وكذا تحرير محاضر لمصنع عصير، وتم التحفظ على عدد 4044 زجاجه عصير منتهيه الصلاحيه معده للبيع وذلك بمنطقه بلطيم بمحافظة كفر الشيخ .

وأوضح  رئيس جهاز حمايه المستهلك أنه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها وإحاله جميع المحاضر للنيابه العامه لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والادارة العامه لشرطه التموين والأجهزة الرقابية المختصة .

أكد عبدالمعطى أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية تتم بالتنسيق مع الادارة العامه لمباحث التموين والرقابه التموينيه من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه  لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلاً عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

ووجه رئيس الجهاز رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط  القانونيه وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عاليه والإمتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك  مؤكداً ان القانون سيطبق على كافه المخالفين .

يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين عبر اليات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880  أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق  الالكترونى المتاح علي متجر الهواتف الذكيه Google play
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
"حماية المستهلك": ضبط أدوية وحلوي ومشروبات منتهية الصلاحية في الفيوم وكفر الشيخ
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مشروبات منتهية الصلاحية حماية المستهلك حلوي منتهية الصلاحية ادوية منتهية الصلاحية

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