شاهد.. عمرو دياب وعمرو أديب وأحمد حلمى في أحدث ظهور لهم

نشر الفنان عمرو دياب، مجموعة صور جديدة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ظهر في الصورة وهو برفقة الفنان أحمد حلمي، والإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد انتهائه حفله بموسم الرياض.



وفى سياق آخر، أحيا الفنان عمرو دياب أمس حفلا غنائيا كبيرا، وذلك ضمن فاعليات موسم الرياض، واشعل عمرو دياب الحفل بغنائه مجموعة كبيرة من أروت أغانيه الحديثة والقديمة،وزاد ذلك جو من الإثارة وأدخل البهجة على جمهوره، ورفع الحفل شعار "كامل العدد".



وفي بداية الحفل، وجه الهضبة رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، وعبر عن سعادته بالتواجد وسط جمهوره السعودي الحبيب وخاصة أنها ليست المرة الأولى التى يغنى فيها الهضبة بالسعودية .



وفى سياق مختلف، طرح عمرو دياب منذ أيام قليلة أحدث أغانيه "أول يوم في البعد"، وبعد طرحه لهذه الأغنية تصدر الهضبة، والأغنية مركزًا متقدمًا في قائمة محركات البحث على "جوجل"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع أسامة الهندي.

