Advertisements
Advertisements
Advertisements

فتح باب التقديم بالإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي في 8 محافظات الإثنين المقبل

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:30 م
Advertisements
الاسكان الاجتماعي
الاسكان الاجتماعي
الفجر الاقتصادي
Advertisements

تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الإثنين المقبل، لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بـ 8 محافظات هي: (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).

وتنتهي فترة التقديم في 12/12/2019، لجميع المواطنين العاديين وذوي الإعاقة.

سعر الوحدة في الإعلان الثاني عشر

أعلنت وزارة الإسكان أن سعر الوحدة  (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد  جدية الحجز  14 ألف جنيه ، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية ، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويستكمل باقى مقدم الحجز ليصل إلي 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الإستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، مع سداد 5%ة كوديعة صيانة للمشروع ليقوم الصندوق باستخدام عائدها  بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.

شروط التقديم

سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان

 يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا

أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز

ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان الاعلان الثاني عشر الاسكان الاجتماعي

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 12 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 16 ساعة

بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 10 ساعات

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. إصابة 11 إثر انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

منذ ساعتين

بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 19 ساعة

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ يوم

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد سحب كراسات شروط الإعلان العاشر وتوقيت الحجز

"لو ملحقتش الإعلان التاسع".. كيف تحصل على شقة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي؟

للمقلبين على الحجز.. إليك تفاصيل كراسات شروط وحدات الإعلان العاشر للإسكان

التفاصيل الكاملة عن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

التفاصيل الكاملة لـ الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي

ننشر آخر موعد لحجز ذوى الاحتياجات الخاصة بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

02:24 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

02:12 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status