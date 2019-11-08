فتح باب التقديم بالإعلان الثاني عشر للإسكان الاجتماعي في 8 محافظات الإثنين المقبل





تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الإثنين المقبل، لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بـ 8 محافظات هي: (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).





وتنتهي فترة التقديم في 12/12/2019، لجميع المواطنين العاديين وذوي الإعاقة.





سعر الوحدة في الإعلان الثاني عشر





أعلنت وزارة الإسكان أن سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه ، ويتم سداد جدية الحجز 14 ألف جنيه ، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية ، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.





ويستكمل باقى مقدم الحجز ليصل إلي 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الإستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، مع سداد 5%ة كوديعة صيانة للمشروع ليقوم الصندوق باستخدام عائدها بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.





لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقًا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعمًا نقديًا يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقًا لدخل مقدم الطلب.





شروط التقديم





سن المتقدم لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان





يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا





أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز





ويجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه