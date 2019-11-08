عاجل.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية بمنطقة مصر الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سير الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



وصرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي وجه بإنجاز تلك المشروعات وفقا لجدول زمني سريع كما هو مخطط.