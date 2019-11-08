"الإفتاء" توضح حكم إمامة القعيد في الصلاة



وأضاف "وسام"، عبر مقطع فيديو عبر صفحة دار الإفتاء على "اليوتيوب"، أنه إذا كان هنك شخصين متساويين في كل شيء، فأن من يصلي قياما هو الأولى، موضحًا أنه يجوز الوضوء والشخص مرتدي شورت، وكذلك يجوز الوضوء حتى وإن كان لا يوجد على أجسامنا شىء، حيث أن ستر العورة ليس شرطا في الوضوء.





وأكد أنه لا يجوز للمتزوجة معرفة رجل أجنبي عنها، حتى وإن كان زوجها مقصر معها، حيث أن ذيك بداية الوقوع في الكبائر، حيث أن سلوك الزوج مع زوجته، وإساءته لها لا يبرر للزوجة هذا السلوك.



وجهت متصل، سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، قائلا: "هل يجوز إمامة القعيد إذا وجد غيره يصلح للصلاة، ومن ناحيته أوضح الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر مقطع فيديو، أن ذلك بحسب الحال، فقد يكون هذا القعيد أقرأ لكتاب الله، أو عالم جليل، فنستحي أن نتقدم وهو موجود.