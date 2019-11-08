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عرض الفيلم الألماني "لارا" في سينما زاوية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:18 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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عرضت سينما زاوية منذ قليل، الفيلم الألماني "لارا"، وذلك على هامش فاعليات اليوم الثالث من بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الثانية عشر.


"لارا" إخراج يان أولي جرشتر، انتاج ألمانيا لعام ٢٠١٩، ويلعب بطولته كل من توم شيلينج، وكورينا هرفوش، وفولكمار كلاينرت، وحصل الفيلم على جائزة أفضل إخراج بمهرجان ميونخ السينمائي ٢٠١٩، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي ٢٠١٩.


تدور أحداث الفيلم خلال ٢٤ ساعة، حيث تتم البطلة لارا عامها الستين وحيدة، وبعدها تقرر الانتحار لكنها تتراجع عن الأمر، وتقرر حضور حفل ابنها الأول، وتقوم بتوزيع عدد من تذاكر الحفل على غرباء في محاولة لإصلاح علاقتها بابنها، التي تسببت في شكه في موهبته وابتعاد أسرتها عنها.


وتضم البانوراما في دورتها الثانية عشر،  "8" أقسام، أحدثها هو قسم "هنا وهناك" أفلام "بلا حدود"، إضافة إلي "7" أقسام من الدورات السابقة، وهي "الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية" و"أفلام الأسرة والطفل" و"سينما أنياس فاردا" و"عروض خاصة"، ويبلغ عدد الأفلام التي ستعرض في البانوراما "٧٩" فيلمًا من قرابة ٤٠ بلد مختلف.

وتعرض مختارات من الأفلام خارج القاهرة، في عدد من المحافظات، هي الإسكندرية - سينما أمير، الإسماعيلية - سينما دنيا، بورسعيد - سينما أركان المركز الثقافي، عرض واحد في كلٍ من: أسيوط - دمياط -المنصورة - المنيا - قنا - زقازيق.

بانوراما الفيلم الأوروبي فاعلية فنية سنوية تقيمها شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمها سينما زاوية، وتعرض خلالها أحدث الانتاجات الأوروبية، وتقدم عروض البانوراما في عدة محافظات: في
القاهرة: في سينما زاوية وسينما الزمالك.
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