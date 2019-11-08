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تجار أسلحة ومخدرات.. "الأمن العام" يضبط 78 مجرما ببحيرة المنزلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:08 م
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اللواء علاء سليم
اللواء علاء سليم
هبة عبد الحفيظ
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شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات موسعة للقضاء على كافة أشكال الجريمة فى بحيرة المنزلة، وتكثيف الحملات الأمنية لإستهداف المناطق التى يستغلها العناصر الإجرامية وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وكان من بين تلك المناطق، "بحيرة المنزلة" بنطاق مديريات أمن "الدقهلية، بورسعيد، دمياط" لضبط التشكيلات العصابية المشهور عنهم القيام بأعمال البلطجة وفرض السيطرة والإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمحكوم عليهم الهاربين، الذين يتخذون من البحيرة مأوىً لهم، وكذا تمشيط المسطح المائى لضبط مخالفات الصيد لإستمرار إحكام السيطرة الأمنية وبث الطمأنينة لدى المواطنين.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجه اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، بالقضاء على البؤر الإجرامية واوكار الجريمة بمنطقة البحيرة المنزلة، وإعادتها إلى طبيعتها.

وأسفرت جهود الحملات مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع مديريات الأمن المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقطاع الأمن المركزى خلال الفترة من 38 حتى 29102019 عن ضبط 78 عنصر إجرامى (62 بأمن الدقهلية – 16 بأمن دمياط).

واستهداف عنصر شديدة الخطورة (مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية- "مسجل شقى خطر- فرض سيطرة" سبق إتهامه فـى 13 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، سلاح نارى، ضرب" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "مخدرات وسلاح") ومقتله إثر تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات بمكان إختبائه بدائرة مركز شرطة صان الحجر بأمن الشرقية، وعثر بجوار على (بندقية آلية- 7 خزينة- طبنجة- 166 طلقة مختلفة الأعيرة- 190 قرص مخدر مبلغ مالى).

كما ضبط 247 قطعة سلاح نارى عبارة عن (46 بندقية آلية- 94 بندقية خرطوش- 5 طبنجة- 102 فرد محلى- 1076 طلقة مختلفة الأعيرة)، 178 قضية إتجار بمضبوطات بلغت (330،385 كيلو جرام لمخدر البانجو- 4976،530 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1،763 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 723 قرصا مخدرا) وبحوزة 371 متهما.

كما سقط فى القوات الأمن العام، 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهم ارتكبوا 7 حوادث سرقات متنوعة، 33 قطعة سلاح أبيض (20 سكينا، 11 مطواة، سيف، خنجر)، فضلا عن تنفيذ 42640 حكما و129 جناية –16939 جزئيا ومستأنفا و13228 غرامة، و12344 مخالفة من بينها 2 بالمؤبد بإجمالي 6766 محكوما عليه.

كما ضبط 23 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، و2392 قضية "ثروة سمكية، زراعية ومستلزمات إنتاج زراعى، بيئة ومحميات طبيعية، منافع رى وصرف"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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