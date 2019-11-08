بعد أنباء ترشحه لرئاسة أمريكا.. من هو مايكل بلومبرج؟

أعلن المتحدث الرسمي باسم مايكل بلومبرج لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ، بعد أن كان إعلانه السابق في مارس الماضي عدم ترشحه.





وقال المتحدث باسم بلومبرج، إن المرشح المحتمل سيقدم الأوراق اللازمة للاقتراع في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين عن ولاية ألاباما هذا الأسبوع .





وأضاف المتحدث أنه على الرغم من التحضير لتقديم الأوراق اللازمة في ولاية ألاباما، إلا أن بلومبرج لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأنه.





وفقا للتقرير يأتي دخول بلومبرج المحتمل في الوقت الذي تكافح فيه حملة نائب الرئيس السابق جو بايدن للخروج من الجانب الديمقراطي ، والسناتور إليزابيث وارين من ماساتشوستس ، وهي مشرعة ليبرالية انتقدت المليارديرات مثل بلومبرج ، في الحملة الانتخابية الديمقراطية الأولية. ومن المؤكد أن محاولة بلومبرج المؤكدة ستهز العملية الديمقراطية بشكل كبير.





وإنطلاقاَ من ذلك تستعرض "الفجر" في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.





رجل أعمال أمريكي

مايكل روبنز بلومبيرغ من مواليد 14 فبراير 1942، وهو رجل أعمال أمريكي من أصول يهودية شرق أوروبية، مؤسس شركة بلومبيرغ المحدودة وعمدة مدينة نيويورك السابق.





الترشح كجمهوري

وبعد فترة طويلة من انتمائه للحزب الديمقراطي الأمريكي، وقرر الترشح كجمهوري في انتخابات مدينة نيويورك عام 2001، وقد انتخب مرة أخرى في الانتخابات التي تلتها عام 2005.





وغادر الحزب الجمهوري في يونيو 2007 مما أثار التكهنات حول إمكانية خوضه انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2008.





قادة الريادة التقانية

وفي أوائل 2009 إختارته مجلة ساينتفك أمريكان بالاشتراك مع بيل غيتس كواحد من قادة الريادة التقانية العشرة وذلك لإطلاقهما مع آخرين مبادرة دولية لمكافحة التدخين تكلفتها 375 مليون دولار مرصودة كالتالي: 250 مليون دولار من بلومبيرغ و125 مليون دولار من مؤسسة بيل ومليندا غيتس.





وتقوم الشراكة على برنامج للمنح الدولية ميزانيته 125 مليون دولار، بدأ بلومبيرغ تطبيقه عام 2006 بغية ترويج سياسات ضد التدخين.





إمبراطورية النشر المالي

ويعد بلومبرغ مصرفياً في وول ستريت، وأسس إمبراطورية النشر المالي التي تحمل اسمه، وتبرع بملايين الدولارات من أجل العمل الخيري والطبي وغيره. بدأ مسيرته السياسية في الحزب الديمقراطي، ثم أصبح جمهورياً لاحقاً.





شغل بلومبرغ منصب عمدة مدينة نيويورك في عام 2001، واستمر لثلاث ولايات كعمدة حتى عام 2012، ثم عاد وانضم إلى الحزب الديمقراطي العام الماضي فقط.





ويعد بلومبرغ أحد كبار الداعمين الماليين لمجموعة المدافعين عن السيطرة على السلاح "إيفرتاون فور غون سيفتي" ، والتي ساعد في تأسيسها في عام 2014.





الوسطية في الحزب الديمقراطي

كما تعتبر وجهته السياسية معتدلة، وأقرب إلى الوسطية في الحزب الديمقراطي وهو مقرب من جو بايدن، نائب الرئيس السابق.







