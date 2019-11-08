ضبط 34 طن أغذية فاسدة وغلق منشأتين في الشرقية

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، حملة تفتيشية مكبرة على المنشأت الغذائية بمدينتي "الزقازيق – وديرب نجم" بالتنسيق مع إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشي الأغذية بالإدارتين، لضبط السوق الغذائي وضبط المخالفين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 34 طن، و700 كيلو مخللات بها عفن ظاهري بمصنع بديرب نجم، عبارة عن 347 برميل زنة البرميل 100 كيلو، وجرى سحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 945 كيلو، أغذية مختلفة وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.



وجرى تحرير عدد 8 محاضر جنحة صحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق منشأتين غذائيتين، لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين.