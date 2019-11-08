الطالع الفلكي الجُمعَة 8/11/2019..كَارِيزْمَا مُؤذِيَة!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 29 بَابَة قبطى ، 8 تِشْرين ثَانِ رُومى، 11 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - بؤولّك دَا ملاك فِصُورِةْ إنسان،حتجوّزه يعنى حتجوّزه. (ميرفت أمين من فيلم الأنثى والذئاب-1975)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

















*(الشّمس فى العقرب تُثلث نبتون فى الحُوت-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الشّمس تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحوت، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس(كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثّامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

الشمس/الأنا (قد) تصطبغ بصبغة كاريزماتيّة وجاذبيّة مُرتفعة ليكون للبعض صفة الغموض والهَيْبَة والقبُول المُرتفع (نبتون فى الحُوت) فى عيون الآخرين ، لذلك لاداعى لإعطاء الثقة لشخص مهما بَدَا محلاً للثقة من مظهره الخارجى ، الأنا/الشمس فى العقرب يحكمه المريخ كوكب الشجاعة تُشجّعك على مَدّ ليد العون لشخص يُعانى من مشكلة كبيرة لكنه يُخفيها عن الناس فى بطن الحُوت وكلا الطرفيْن يُقدّران فضيلة الكتمان (العقرب والحُوت مائيّان تحت سطح البحر) لأن فعل الخير لايحتاج لإذاعته على الناس ، كما أنّ هذا الإتصال الفلكى مُفيد لتوليد الأفكار الفنيّة من تأليف الروايات وتلحين مُوسِيقِى ورسم ونحت وتصميم ديكورات ومجوهرات وأزياء وماشابه من ألوان الفنون ، بمشيئة الله تعالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاحرص على توظيفها بالمكان الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.





برج الثور: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الجوزاء: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ،ربما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج السّرطان: العين تعشق كل جميل،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج الأسد: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة، لاتقرصينى يا نحلة.





برج العذراء: إن كنت تعانى من نقص القدرة على التركيز الذهنى وحالة التشتت فعليك بتناول بعض أقراص الفيتامينات المجدّدة للطاقة والإهتمام بطعامك.





برج الميزان: لا تسمح لفرصة مكوثك فى المنزل أن تكون مناسبة لصنع مشاكل لا لزوم لها مع أفراد الأسرة، على العكس حاول أن تصنع جوّاً من السعادة.





برج العقرب: مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك ، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك.

برج القوس: إن كنت مُحتفظاً ببعض العاطفة فحاول التنازل عن جزء من كبريائك لتُبحر بمركب الحُبّ،لعقد الصّلح لابدّ من نقطة وَسَط.





برج الجدى: الشفافيّة والرّؤى الواضحة المستقبليّة لعواقب الأمور يجب ألاّ تستخف بها، خاصةً إن كانت الشّواهد الواقعيّة تؤيّد حَدَسَكْ.





برج الدّلو: رغم لخبطة المواعيد وجدول العمل إلا أنّك تتمكّن بمشيئة الله تَعَالى من إنجاز أكبر جزء ممكن من واجباتك اليوميّة، مالايُدرك كله لايُترك كله.



