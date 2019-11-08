Advertisements
Advertisements
Advertisements

بمساعدة رمضان صبحي..عبدالحفيظ يحفز مهاجم المنتخب الأوليمبي للانضمام للأهلي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:38 م
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو
Advertisements
تواصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعبو الفريق المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأوليمبي، خلال الساعات الماضية للإطمئنان عليهم قبل إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

كما حرص عبدالحفيظ على التحدث مع أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف الجونة، عن طريق هاتف رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق المتواجد في معسكر الفراعنة الصغار.

ودار حديث مطول بين عبدالحفيظ وريان، طالبه خلالها بضرورة الظهور بمستوى مميز ومساعدة زملائه في مشوار التتويج باللقب القاري والتأهل للأوليمبياد بطوكيو 2020.

وأكد مدير الكرة للاعبه، أنه تحت أعين الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ومشاهدته خلال البطولة لتقييمه من أجل العودة مرة أخرى لصفوف المارد الأحمر، مطالبا إياه بضرورة التمسك بفرصته وإقناع فايلر بمستواه الفني.

وكان الأهلي وافق على إعارة أحمد ياسر ريان الموسم الماضي لصفوف الجونة لمدة عام واحد، قبل أن يتم تمديد الإعارة لموسم إضافي الموسم الحالي.

ويستعد عشاق الكرة المصرية لافتتاح بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما مساء اليوم والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري على ملعبي القاهرة والسلام، بمشاركة منتخبات والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلعب المنتخب الوطني بقيادة شوقي غريب المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم كل من "مالي وغانا والكاميرون".
Advertisements

أخبار تهمك

بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 14 ساعة

وفاة ممثل شهير في ظروف غامضة!

منذ حوالي 10 ساعة

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. منتخب مصر يكشف عن التشخيص النهائي لإصابة حسين الشحات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

منذ 37 دقيقة

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة جديدة في ملابسات وفاة هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 8 ساعات

"حقنة للألم" و"استغاثة بالأمن".. ماذا قالت خطيبة هيثم زكي أمام النيابة؟

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحدد أولى صفقات يناير

منذ حوالي 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. إصابة 11 إثر انقلاب سيارة شرطة بالمنيا

منذ ساعة و نصف

"لو انت لوحدك".. هذا ما عليك فعله حال شعورك بأعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية

منذ حوالي 21 ساعة

بعد وفاته وحيدًا.. مدير أعمال الفنان هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل آخر مكالمة بينهم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل- في بيان ناري.. كاف يكشف أسباب فسخ تعاقده مع لاجاردير الفرنسية

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

عاجل.. تعليق ناري من محمد صلاح بشأن تراجع مستواه ولقب البريمير ليج

02:12 م

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

02:24 م

عاجل.. كهربا في الأهلي يناير المقبل واللاعب يحصل على مقدم التعاقد مليون جنيه

09:28 م

الشوط الأول.. مصر تتعادل سلبيا مع ليبيريا وإصابة قوية تضرب حسين الشحات

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status