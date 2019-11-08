شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

شيعت منذ قليل، جنازة الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني، وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة، وتوديعه إلى مثواه الأخير، وكان من أبرز الحاضرين الفنان أحمد أمين، والفنان أحمد فهمي، شيكو، الفنان هشام ماجد.



وفى سياق آخر، أعلن الفنان أكرم حسني أمس، عبر حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن وفاة والده من خلال نشر صورة لوالده الراحل الكابتن حسني عبد الرحيم، وعلق أكرم علي الصورة قائلًا:" أبويا في ذمة الله ىإنا لله إن إلية راجعون، صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير" بمدينة وجاري تحديد موعد وكان العزاء دعواتكم بالرحمة والمغفرة".



يشار أن الكابتن حسنى عبد الرحيم، هو لاعب نادى الزمالك فى فترة الستينات، عمل أيضا مهندسًا في شركة مصر للطيران، وقام بتدريب عددًا من فرق مصر والإمارات.





ومن جهة أخرى، ستقام مراسم ‏العزاء اليوم في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب .